Eukaliptus w doniczce. To pachnące drzewko można uprawiać w domu! Oto, jak pielęgnować eukaliptus niebieski – warunki, podlewanie, cięcie

Większości z nas eukaliptus kojarzy się z misiem koalą uwieszonym jego gałęziach lub pniu. Ma jednak sporo innych cech – to między innymi jedno z najwyższych drzew świata. Eukaliptus, który mierzy „jedynie” kilkadziesiąt metrów, często jest uznawany za niskie drzewo. Rekord został pobity przez okaz eukaliptusa królewskiego rosnącego w Australii (stan Victoria). Drzewo to miało ponad 112 m wysokości. Przestało istnieć na początku XX wieku.

Eukaliptus doniczkowy, czyli eukaliptus niebieski

Jak wygląda eukaliptus niebieski?

W naturze eukaliptus niebieski jest drzewem o smukłym pniu i dość luźnym pokroju. Może dorastać do 30 m wysokości, co wśród eukaliptusów czyni go raczej niezbyt wysokim. W doniczce może osiągnąć 2-3 m wysokości. Eukaliptus niebieski ma liście o niebieskawym zabarwieniu – stąd właśnie jego nazwa. Co ciekawe, wytwarza on dwa rodzaje liści – u młodych roślin są mocno zaokrąglone i pozbawione ogonków, te starsze (kilkuletnie) są zaś wydłużone i spiczasto zakończone. Kiedy się je rozetrze, wydzielają charakterystyczny zapach.