Europa powoli otwiera się na turystów. Co i gdzie można zobaczyć? Największe atrakcje już czynne!

Choć koronawirus nie zniknął, wiele europejskich krajów znosi niektóre obostrzenia, a nawet otwiera się na turystów. Do niedawna mogliśmy jedynie pomarzyć o zagranicznym urlopie, obecnie perspektywa wyjazdu jest coraz bardziej prawdopodobna. Niestety w Polsce wciąż obowiązuje kwarantanna dla przyjezdnych, więc póki co nawet jeśli zagraniczny urlop byłby możliwy, to pod warunkiem odbycia obowiązkowej izolacji po powrocie. Dobra wiadomość jest taka, że wiele atrakcji jest znowu otwartych. Jakich?

Podróżowanie znowu staje się możliwe Popularne turystycznie kraje europejskie powoli otwierają się na przyjezdnych - to dobra wiadomość dla wszystkich złaknionych zagranicznych podróży. Możliwe, że już w drugiej połowie czerwca wyjazd za granicę stanie się realną opcją. W wielu miejscach atrakcje turystyczne otworzyły już swoje podwoje. Co i gdzie można zwiedzać? Zobacz galerię (11 zdjęć) Należy oczywiście pamiętać, że nie bez powodu politycy zachęcają nas do spędzenia tegorocznych wakacji w kraju. Mimo znoszenia restrykcji pandemia wciąż trwa, podobnie jak nadal istnieje ryzyko zakażenia COVID-19. Dlatego też w całej Europie będą obowiązywały pewne ograniczenia i obostrzenia, do których trzeba będzie się dostosować - ze względu na własne oraz cudze bezpieczeństwo. Wytyczne Komisji Europejskiej dla podróżnych Zgodnie z oficjalnymi zaleceniami Komisji Europejskiej każdy kraj ma możliwość podjęcia samodzielnej decyzji w kwestii otwarcia się na zagranicznych turystów. Jest jeden wymóg: państwa zezwalające na wjazd podróżnych muszą otworzyć granice oraz znieść obowiązkową kwarantannę dla przyjezdnych. W dodatku istnieje szereg wytycznych w kwestii bezpieczeństwa, dotyczących nie tylko podróżujących, ale także przedsiębiorstw turystycznych. Wśród organów objętych nowymi zasadami znajdują się: rządy krajowe

mniejsze hotele i pensjonaty

międzynarodowe koncerny oraz globalne przedsiębiorstwa

platformy internetowe, które działają na zasadach AirBnB Europejska Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides zaznacza, iż Unia jest świadoma, jak wielu Europejczyków czeka na nadejście lata i wakacyjne podróże. Ich ogromne wyrzeczenia w ciągu ostatnich miesięcy sprawiają, że obecnie możliwe jest bardzo ostrożne i stopniowe otwieranie sektora. Komisarz dodaje: Dopóki jednak wirus wciąż krąży między nami, znoszenie ograniczeń i turystyka nie będą wolne od ryzyka. Musimy zachować czujność, ograniczyć kontakty personalne i stosować rygorystyczne środki ostrożności w zakresie zdrowia w całym ekosystemie turystycznym i transportowym, aby w jak największym stopniu zapobiec wystąpieniu nowych ognisk choroby. Nie pozwolimy, by nasze wysiłki poszły na marne. Do jakich wytycznych musi zastosować się Europa, aby podróżowanie było możliwe? Komisja Europejska wydała specjalne wskazówki dla podróżnych i przedsiębiorstw: Rezerwacja biletu W miarę możliwości należy rezerwować bilet online w celu zmniejszenia tłoku, np. przy automatach biletowych

Przewoźnicy mogą doradzać za pośrednictwem swoich stron internetowych, jak uniknąć godzin szczytu i odpowiednio zaplanować podróż W podróży Pasażerowie o ile to możliwe, powinni zgłaszać się do odprawy z wyprzedzeniem i drogą elektroniczną, jeśli przewoźnik tak radzi

Należy przyjeżdżać na dworzec, lotnisko lub do portu wcześniej i zawsze przestrzegać zasad utrzymywania dystansu fizycznego (1,5–2 m). Może być konieczne noszenie maseczki ochronnej

Stacje, porty i lotniska powinny zapewnić regularne sprzątanie i dezynfekcję, a także udostępniać płyn do dezynfekcji rąk.

Możliwe jest usunięcie stolików i ławek w celu uniknięcia tłoku.

W punktach odprawy bagażu, w punktach kontroli bezpieczeństwa i kontroli granicznej oraz podczas wchodzenia na pokład musi zostać zapewniony dystans między pasażerami.

Pasażerowie mogą być zobowiązani lub zachęcani do noszenia masek, a także oddzieleni od siebie. Jeśli podróżują samotnie

Na pokładzie pasażerowie mogą być proszeni o wsiadanie przez tylne drzwi, by chronić samych siebie i kierowcę

na pokładzie mogą nie mieć możliwości zakupu, m.in. żywności i napojów – chodzi o unikanie kontaktu bezpośredniego, Przewoźnicy mogą ograniczyć liczbę pasażerów na pokładzie, a także mogą być zobowiązani do zamontowania barier ochronnych między pasażerami a kierowcą.

Przewoźnicy powinni zapewniać odpowiednią wentylację.

Powinni także mieć opracowaną strategię działania na wypadek, gdy podczas podróży pasażer zachoruje lub zacznie wykazywać objawy.

Przewoźnicy powinni regularnie czyścić i dezynfekować pojazdy i w miarę możliwości wprowadzić automatycznie otwieranie drzwi, aby pasażerowie nie musieli dotykać przycisków i klamek.

Na pokładzie powinien być zapewniony żel do dezynfekcji rąk. W hotelu Należy przestrzegać zasad zachowania bezpiecznej odległości: we wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach hotelu należy zachować odległość 1,5–2 m od innych osób

Kichając lub kaszląc, zasłoń nos lub usta chusteczką higieniczną, jeśli nie masz chusteczki, kichaj w łokieć

Higiena rąk: myj ręce mydłem, używaj ręczników jednorazowych lub automatycznych suszarek do rąk oraz płynu do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu; noś maskę. Powrót do domu Należy pamiętać o zachowaniu odległości przy odbiorze bagażu

Jeżeli inny pasażer zostanie zdiagnozowany na obecność koronawirusa wkrótce po podróży, możliwe że odpowiednie służby skontaktują się z Tobą i zostaną zastosowane środki ostrzegawcze zmniejszające ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa

Może się to odbywać za pośrednictwem aplikacji mobilnych, których stosowanie jest dobrowolne i które zapewniają najwyższy stopień ochrony danych osobowych. Odwołana podróż Pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów biletu lub do otrzymania alternatywnej oferty mogą zgodzić się na przyjęcie bonów oferowanych przez przewoźnika,

Pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów biletu lub do otrzymania alternatywnej oferty mogą zgodzić się na przyjęcie bonów oferowanych przez przewoźnika,

Przewoźnicy powinni zagwarantować ubezpieczenie bonów na wypadek niewypłacalności powinni zadbać o atrakcyjność bonów, np. ich ważność przez 12 miesięcy od daty wydania możliwość ich wykorzystania na tej samej trasie i na tych samych warunkach możliwość ich wykorzystania do nowych rezerwacji i przeniesienia ich na inne osoby bez dodatkowych kosztów.