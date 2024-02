Ferie z Małopolskimi Terytorialsami. Szkoli się aż 200 osób OPRAC.: Małgorzata Mrowiec

Aż 200 wcielonych rekrutów rozpoczęło szkolenie wojskowe, które przygotuje kandydatów do pełnienia terytorialnej służby wojskowej. W tegorocznym szkoleniu w ramach "Ferii z WOT" 16 proc. uczestników to kobiety. Do służby w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zgłosili się studenci, uczniowie szkół średnich i nauczyciele.