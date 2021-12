Ferie zimowe 2022: egzotyka drożeje z tygodnia na tydzień. Ceny rosną najszybciej na Teneryfie, Dominikanie, w Egipcie i Turcji

Egzotyczne ferie zimowe 2022. Gdzie wyjechać, by nie wydać fortuny?

Ferie zimowe 2022. Terminy zimowych wakacji

Kiedy zaczynają się ferie zimowe 2022? To podstawowa informacja, niezbędna do zaplanowania zimowego wypoczynku solo lub z rodziną, czy to w kraju, czy zagranicą. Jeszcze w czerwcu 2021 sprawę tę rozstrzygnęło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Ferie zimowe 2022 będą obywać się w czterech turach: