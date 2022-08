Gdzie na rafting w Polsce? Czy to bezpieczna zabawa? Podpowiadamy, które miejsca nadają się na rafting i jak wybrać poziom trudności

Spływy na pontonach, kajakach i tratwach to szybko zyskująca na popularności forma zabawy na świeżym powietrzu. Na czym dokładnie polega rafting, czy jest bezpieczny i gdzie w Polsce można go uprawiać? Na te pytania odpowiadamy w naszym poradniku: gdzie na rafting w Polsce?

Rafting stale zyskuje na popularności i dziś to jedna z ulubionych atrakcji na świeżym powietrzu, z której chętnie korzystają wszyscy entuzjaści aktywnego wypoczynku. Na czym właściwie polega rafting? Czy jest bezpieczny? I gdzie w Polsce można go uprawiać? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziecie w naszym krótkim poradniku: rafting w Polsce, czyli pomysł na aktywny wypoczynek w weekend, urlop czy wakacje.

Na czym polega rafting?

Rafting to po prostu spływ rzeczny. Uprawia się go na różnego rodzaju wodach, najczęściej na górskich rzekach. Spływy mogą być solowe lub grupowe, w pontonach, kajakach, łodziach i tratwach (termin rafting obecnie najczęściej odnosi się do spływów pontonowych). Rafting jako forma aktywnego wypoczynku zyskał popularność w latach 80. XX w. i do dziś jest jedną z najpopularniejszych atrakcji, zwłaszcza w rejonach górskich. To jednocześnie zabawa i wyzwanie, trening ciała i umysłu, wymagający refleksu i spostrzegawczości. Rafting nie musi być jednak sportem ekstremalnym. Spływy na tratwach czy pontonach po odpowiednio wybranych rzekach to atrakcje dla całej rodziny i okazja do zaszczepienia u dzieci zamiłowania do przygód i aktywności na świeżym powietrzu. Rafting można uprawiać w kajakach, pontonach, na łodziach, a nawet na tradycyjnych tratwach. Na zdjęciu: spływ kajakowy pod Bydgoszczą, 2019. Tomasz Czachorowski / Polska Press

Czy rafting jest bezpieczny? Skala trudności rzek

Choć rafting reklamowany jest często jako dość ekstremalna zabawa na specjalnie przystosowanych pontonach lub kajakach, w rzeczywistości może mieć różne poziomy trudności. Odpowiednio dobrany spływ może być sportem ekstremalnym lub atrakcją dla całej rodziny.

Do oceny trudności danego spływu służyć może skala trudności rzek i szlaków kajakowych. Ma ona sześć stopni, przy czym poziom VI jest najtrudniejszy. Skalę podaje się, określając poziom WW, czyli White Water (z ang. białej wody, tworzącej się, gdy rzeka płynie szybko i rozbija o przeszkody).

Rafting turystyczny często uprawia się na tratwach i łodziach, konstruowanych zgodnie z tradycjami danego regionu, a spływ odbywa się bez żadnego ryzyka na spokojnej rzece o skali trudności WWI. Taki rafting niewiele różni się od przejażdżki bryczką, tyle że pozwala podziwiać okolicę z nietypowej perspektywy nurtu rzeki. Z kolei spływy wyczynowe przeznaczone są dla pasjonatów, umiejących dobrze kierować pontonem lub kajakiem, niebojących się wpaść do wody czy otrzeć o skały. Rafting po szybkich i trudnych trasach (WW IV-VI), często górskich przełomach, gdzie woda płynie szybko i skręca gwałtownie wśród skał i progów, organizowany jest z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, uczestnicy otrzymują odpowiedni sprzęt i ochraniacze, np. kamizelki ratunkowe (kapoki) i kaski, a same kajaki i pontony wyposażone są w dodatkowe zabezpieczenia, np. strzemiona na stopy, które zapobiegają wypadnięciu.

Rafting w Polsce. Gdzie można wziąć udział w łatwym spływie?

Rafting turystyczny, czyli prosty i bezpieczny, to popularna w Polsce forma atrakcji.

Najbardziej znanym spływem tego rodzaju jest ten organizowany na rzece Dunajec w Małopolsce (WWI). Spływ Dunajcem to okazja do podziwiania Pienin z pokładu tradycyjnej tratwy i w towarzystwie ubranego w ludowy strój flisaka, snującego opowieści o tym, jak to dawniej spławiano rzekami drewno. Przejażdżka rzeczna to atrakcja dla całej rodziny – tratwy są pojemne, a łagodny nurt nie wywołuje choroby morskiej. Spływ Dunajcem zajmuje ok. 3 godzin, a tratwa płynie spokojnie. Przystań początkowa znajduje się w Sromowcach Wyżnych lub Niżnych, a trasa wiedzie do Szczawnicy lub Krościenka.

Bilet na spływ Dunajcem do Szczawnicy kosztuje 82/56 zł (dorośli / dzieci do 10 lat), a dłuższą trasą do Krościenka 96/59 zł.

Na Dunajcu organizuje się także różnego rodzaju spływy kajakowe i pontonowe. Oferta jest bardzo szeroka. Przeciętna cena za 2-godzinny spływ kajakowy lub pontonowy wynosi ok. 70 zł. Pontony nadają się na rafting rodzinny, bo mieszczą od 2 do nawet 12 osób.

Rodzinne spływy pontonowe organizowane są także na rzece Poprad w okolicy Krynicy-Zdroju i Muszyny. Rafting może mieć różne oblicza, w zależności od poziomu trudności rzeki. Na spokojnych rzekach rafting to zabawa dla całej rodziny, połączona z podziwianiem widoków i poznawaniem regionalnych tradycji flisackich.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Pavol Svetoň, CC BY-SA 4.0

Rafting na wartkiej rzece dla fanów adrenaliny

Rafting ekstremalny, czyli rzeczna przejażdżka po górskich przełomach, gratka dla fanów adrenaliny, także może być uprawiany w Polsce. Takie spływy organizowane są na wartkich górskich rzekach, niemal wyłącznie na kajakach i pontonach.

Rafting na wartkiej rzece to zabawa dla osób w miarę sprawnych fizycznie, ale nie dajmy się zwariować – wiele rzek o odpowiednich porach roku ma łagodny nurt, w sam raz nawet dla osób początkujących i na wycieczkę z dziećmi. Turystom często towarzyszą instruktorzy, którzy dbają, by ponton czy kajak nie wywrócił się na co trudniejszych odcinkach. Dzięki temu rafting, nawet uprawiany na wartkich rzekach, nadal pozostaje bezpieczną formą rekreacji.

Oto najlepsze rzeki w Polsce na rafting w kajakach lub pontonach: Nysa Kłodzka (WW I) ma szybki, choć dość łagodny nurt bez zbyt gwałtownych skrętów i skalnych pułapek, przez co nadaje się dobrze dla osób początkujących, które chciałyby spróbować przygody z nieco bardziej wymagającym raftingiem. Szczególnie emocjonująco i niezwykle malowniczo robi się na tzw. Przełomie Bardzkim w miejscowości Bardo, gdzie Nysa płynie piękną, wąską doliną wśród porośniętych lasem skał.

ma szybki, choć dość łagodny nurt bez zbyt gwałtownych skrętów i skalnych pułapek, przez co nadaje się dobrze dla osób początkujących, które chciałyby spróbować przygody z nieco bardziej wymagającym raftingiem. Szczególnie emocjonująco i niezwykle malowniczo robi się na tzw. Przełomie Bardzkim w miejscowości Bardo, gdzie Nysa płynie piękną, wąską doliną wśród porośniętych lasem skał. San (WI-WIII) ma różny poziom trudności na różnych odcinkach, wszędzie jednak oferuje piękne widoki i ciekawe zabytki na trasach spływów.

ma różny poziom trudności na różnych odcinkach, wszędzie jednak oferuje piękne widoki i ciekawe zabytki na trasach spływów. Białka od Czarnej Góry (WW I-III) to kolejna propozycja dla początkujących, choć w okresie topnienia śniegów w Tatrach rzeka robi się bardziej narowista i może stanowić wyzwanie nawet dla zapalonych kajakarzy i pontoniarzy. To tez jedna z najpiękniejszych polskich rzek, słynąca z czystości wody.

to kolejna propozycja dla początkujących, choć w okresie topnienia śniegów w Tatrach rzeka robi się bardziej narowista i może stanowić wyzwanie nawet dla zapalonych kajakarzy i pontoniarzy. To tez jedna z najpiękniejszych polskich rzek, słynąca z czystości wody. Izera i Biała Lądecka (WW III) to propozycje dla bardziej doświadczonych fanów raftingu, zwłaszcza w okresie wzbierania wody na wiosnę. Koryta tych rzek urozmaicają długie bystrza i okazyjne jazy.

to propozycje dla bardziej doświadczonych fanów raftingu, zwłaszcza w okresie wzbierania wody na wiosnę. Koryta tych rzek urozmaicają długie bystrza i okazyjne jazy. Kamienna poniżej Szklarskiej Poręby (WW IV) to dobry tor dla pasjonatów bardziej wymagającego raftingu na kajakach i pontonach. Zwłaszcza po ulewnych deszczach rzeka wzbiera i staje się wartka. Właśnie na niej organizowane są co roku (w przedostatni weekend kwietnia) Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim.

to dobry tor dla pasjonatów bardziej wymagającego raftingu na kajakach i pontonach. Zwłaszcza po ulewnych deszczach rzeka wzbiera i staje się wartka. Właśnie na niej organizowane są co roku (w przedostatni weekend kwietnia) Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim. Kamienna powyżej Szklarskiej Poręby to jeden z najtrudniejszych szlaków w Polsce. Ma poziom trudności WW V i nie ma w naszym kraju wyższego. Rafting na pontonach cieszy się ogromną popularnością. To zabawa drużynowa - pontony mieszczą nawet do 12 osób. Rafting może być formą wyścigu z inna drużyną lub po prostu zabawą w pokonywanie toru przeszkód.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. Bijay Chaurasia, CC BY-SA 4.0, zdjęcie ilustracyjne

Rafting na torze

Rosnąca popularność raftingu spowodowała, że trafił on pod strzechy, a przynajmniej pod dachy hal i ośrodków sportowych w dużych miastach. Dziś nie trzeba nawet jechać w góry, by pościągać się ze znajomymi na pontonach po specjalnie przygotowanym torze.

W Krakowie można uprawiać rafting na torze kajakowym w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna. Tutaj przeszkód nie tworzą naturalne skały, lecz plastikowe konstrukcje. Woda płynie bardzo szybko, co wymaga od uczestników zabawy podejmowania szybkich decyzji. Godzina zabawy na torze raftingowym w pontonie dla 8 osób kosztuje ok. 120 zł.

