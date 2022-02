Gdzie na weekend w Polsce zimą? 5 najciekawszych miejsc na relaksującą wycieczkę z dala od tłumów. Tu rozgrzejesz się i naładujesz baterie

Gdzie na weekend w Polsce w styczniu i lutym?

Miesiące zimowe to czas, w którym rzadziej niż latem decydujemy się na krótkie weekendowe wyjazdy. Wiele osób do wyjazdu na weekend w zimę zniechęca pogoda - śnieg, deszcze, niskie temperatury i krótkie dni. A czasem wystarczy tylko wybrać odpowiednie miejsce, by móc cieszyć się urokami Polski zimą.

Spacery po lasach, górskich szlakach i parkach narodowych są przyjemniejsze, gdy nie jesteśmy zewsząd otoczeni przez turystów - tak jak w sezonie letnim. Jeśli do tego dodamy przytulny, komfortowy nocleg, gdzie możemy rozgrzać się przy kominku, w bani, saunie lub jacuzzi, to okaże się, że weekend w Polsce w listopadzie czy grudniu może być naprawdę bajkowym, relaksującym doświadczeniem. Z takich wycieczek wraca się z naładowanymi bateriami.