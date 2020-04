Gmina dowozi ludzi do pracy, za darmo. Busiarze wycofali się z kursów z powodu koronawirusa

Powodem: koronawirus. Pandemia spowodowała, że sporo pasażerów zostało w domach i zyski z biletów nie są w stanie zapewnić przewoźnikom rentowności.

W Wieprzu było już tak źle, że lokalne władze apelowały do mieszkańców, by ci zabierali swoich sąsiadów samochodami do pracy. By pomóc tym, którzy nie mogą skorzystać z pomocy bliskich lub sąsiadów, gmina postanowiła zorganizować transport alternatywny.

Połączenia pomiędzy gminą Wieprz a Andrychowem będą teraz realizowane jednym, wynajętym na koszt gminy busem. Przejazdy są bezpłatne.