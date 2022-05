Google Maps i Airbnb wprowadzają duże zmiany. Na turystów czekają ułatwienia i nowe opcje. Jak technologia pomoże nam zorganizować wakacje? Emil Hoff

Google Maps wprowadza dodatkowe informacje do swoich map, w tym o opłatach drogowych, a do tego możliwość wirtualnego zwiedzania wybranych miast. Airbnb ma zupełnie nową, letnią wersję serwisu z dodatkowymi funkcjami. Rostislav_Sedlacek, iStock / Getty Images Plus

Google Maps wprowadza nowe funkcje, które mają zachęcać do turystyki, a Airbnb stworzyło całą letnią wersję serwisu z szeregiem usprawnień. Szef firmy, Brian Chesky, chwali się, że to największa rewolucja od dekady. Nic dziwnego, że wielkie firmy modyfikują swoje produkty tak, by ułatwić turystom planowanie wypoczynku. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, cała Polska planuje urlopy.