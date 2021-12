Góry Sowie - wieża widokowa. 8 najciekawszych punktów widokowych, z których można podziwiać górską panoramę Monika Juś

Góry Sowie. Wieża widokowa to najlepsze miejsce do podziwiania górskiego krajobrazu - jedno spojrzenie na panoramę gór potrafi wynagrodzić nawet długą i męczącą wędrówkę na szczyt. To również okazja na zrobienie wyjątkowych zdjęć. Na Dolnym Śląsku znajdziemy wiele miejsc do obserwacji gór - poniżej zebraliśmy te położone w Górach Sowich. Punkty widokowe tej okolicy pozwolą nam zobaczyć najważniejsze szczyty pasma, a także Śnieżkę, Ślężę i wzniesienia w Górach Stołowych.