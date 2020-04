Gospodynie uszyły maseczki dla mieszkańców Wadowic. Zobacz gdzie i kiedy będą je rozdawać

LESZNO. Wydają żywność, ubrania i szyją maseczki [ZDJĘCIA]

Stowarzyszenia i fundacje, które do tej pory opiekowały się najuboższymi, najstarszymi i samotnymi mieszkańcami Leszna i powiatu leszczyńskiego nie składają broni. Jest wręcz odwrotnie. Każdego dnia dbają o to, by ich podopieczni mieli co jest i w co się ubrać.