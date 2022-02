"Gra o Tron". Studio, w którym kręcono serial, zostało otwarte dla turystów. Można na żywo zobaczyć niesamowitą scenografię serialu

Spider-Man: No Way Home. Gdzie kręcono najnowszy film Marvela?

Studio filmowe "Gry o tron" atrakcją turystyczną

Prawdziwą gratkę dla fanów serii przygotowało Linen Mill Studios w Irlandii Północnej.

Miejsce, w którym nagranych zostało wiele scen "Gry o tron" od 4 lutego 2022 r., jest otwarte dla turystów. Właściciele studia liczą na to, że atrakcja stanie się hitem wśród fanów serii i przyciągnie do Irlandii Północnej co najmniej tylu odwiedzających, co otwarte kilka lat temu pod Londynem studio, w którym kręcona była seria filmów o Harrym Potterze.