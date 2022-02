Grecja rozpocznie sezon turystyczny już 1 marca 2022. Nowy spot reklamuje kraj jako idealną destynację na weekend

Grecja zaprasza turystów już od 1 marca 2022

Wasilis Kikilias, minister turystyki Grecji, poinformował w czwartek 17 lutego 2022, że jego kraj nie tylko jest gotów na przyjęcie wszystkich turystów, spragnionych odpoczynku pod greckim słońcem, ale dodatkowo sezon turystyczny rozpocznie się w 2022 r. wyjątkowo wcześnie.

Jak stwierdził Kikilias, Grecja jest gotowa na powrót do turystycznej normalności, a nawet zrobienie jednego kroku dalej. W 2022 r. sezon turystyczny zacznie się w Grecji oficjalnie 1 marca, a więc wcześniej, niż w poprzednich latach.

Grecja chce w ten sposób przyciągnąć więcej gości. Minister Kikilias stwierdził, że liczy na powrót greckiej turystyki do pełnej formy w nadchodzącym sezonie, a co najmniej na poprawienie wyników finansowych w stosunku do 2021 r.