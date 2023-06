Gry edukacyjne dla dzieci - czym kierować się przy wyborze gry edukacyjnej dla dziecka i na które gry warto zwrócić uwagę? Sprawdź

Wybór odpowiedniej gry edukacyjnej dla dzieci nie jest wcale prosty. Przygotowaliśmy zatem listę gier, na które warto zwrócić uwagę. Oprócz tego, wyjaśniamy także czym się kierować podczas wyboru odpowiedniej gry edukacyjnej dla malucha. Na naszej liście znajdziesz zarówno propozycje darmowych gier edukacyjnych online, jak i płatnych, ale wartościowych tytułów. Zapraszamy!

Gry edukacyjne dla dzieci to dowód na to, że nauka i zabawa nie muszą się wykluczać. Co więcej, lata badań psychologicznych dobitnie dowodzą, że jeśli dziecko przyjemnie spędza czas w trakcie nauki, a wykonywane zadania są atrakcyjne i angażujące, to nabywanie w ich trakcie wiedzy oraz umiejętności jest: szybsze,

skuteczniejsze,

a także bardziej długotrwałe. W szkole niestety nasza pociecha nie zawsze może liczyć na taki poziom nauczania, dlatego też ważne jest, aby rodzice również czynnie partycypowali w wspomaganiu rozwoju swoich dzieci. Jednym ze sposobów na takie wsparcie są m.in. gry edukacyjne, które pozwolą jednocześnie wspierać rozwój najmłodszych, a przy tym będą doskonałą rozrywką i zajęciem w wolnym czasie.

Gry edukacyjne dla dzieci – jak wybrać?

Jedni narzekają na mnogość tytułów edukacyjnych, inni z kolei na ich niedobór. Jedna sprawa pozostaje jednak niezmienna – wybór odpowiedniej gry edukacyjnej dla dziecka nie jest prosty i czasami warto poświęcić chwile na jego dokonanie. Wszak będzie to miało znaczenie dla tego, jak nasze dziecko będzie się rozwijać. Od czego jednak zacząć? Ważne jest odpowiednie dobranie gry edukacyjnej do wieku i potrzeb dziecka. Matzoo.pl

Gry edukacyjne - poziom

Cóż, sprawą pierwszorzędną jest dostosowanie treści do wieku i poziomu naszej latorośli. Nie od dziś bowiem wiadomo, że zbyt łatwe zadania szybko zmęczą malucha i raczej nie pobudzą jego stymulacji. Za wysoki poziom z kolei, po kolejnej nieudanej próbie skutecznie zniechęci dziecko do kontynuacji oraz wywoła negatywne odczucia, jak choćby frustracja. Dlatego też ważne jest zwracanie uwagi na kategorię wiekową danej gry edukacyjnej dla dzieci.

Większość produkcji posiada stosowane oznaczenie, więc nie powinno być z tym większych problemów. Jeśli jednak takowej adnotacji nie ma, to warto samemu lub wraz z dzieckiem zasiąść do rozgrywki i sprawdzić, czy jest ona adekwatna dla naszej pociechy.

Cel, czyli co chcemy osiągnąć

Zanim jednak przejdziemy do sprawdzania tytułu, należy zastanowić się nad jego przeznaczeniem i tym, co chcemy u naszego dziecka aktualnie wspomagać. Każda produkcja bowiem ma poniekąd z góry ustalone założenie, co ma rozwijać. Znajdziemy więc zabawy wspomagające naukę matematyki, w tym liczenia, mnożenia czy innych zadań w zależności od stopnia zaawansowania. Podobnie jest w przypadku szlifowania języka i ortografii, a także innych dziedzin jak: geografia,

biologia,

historia,

chemia,

fizyka. Jeśli zatem dziecko ma zaległości w określonej tematyce, to odpowiednia gra edukacyjna pozwoli mu je nadrobić. To samo dotyczy najmłodszych i nauki np. konkretnych informacji, słówek, dźwięków i zjawisk. Przykładowo, mogą to być nazwy zwierząt, kolorów, wydawane przez określone źródła dźwięki, itp. Dzieciom w przyszłości przydadzą się liczne umiejętności, w tym odważania. Matzoo.pl

Oczywiście możemy postawić także na gry edukacyjne dla dzieci działające na określone cechy rozwoju, jak logiczne czy też wspomagające procesy poznawcze. Pozwolą one podczas zabawy szlifować umiejętność logicznego myślenia, łączenia faktów, spostrzegawczości czy też czasu reakcji. Poszczególne produkcje mogą jednak nie tylko poprawić funkcjonowanie czy podciągnąć w danym obszarze, ale też nauczyć czegoś całkowicie nowego, jak np. gry na instrumencie czy programowania.

Skoro jesteśmy już przy doborze gier edukacyjnych do konkretnych potrzeb, to dobrze mieć na względzie, że łatwiej przyciągają oraz zatrzymują na dłużej gry z kolorową grafiką, ciekawym udźwiękowieniem i tym wszystkim, co nasz maluch lubi, czyli np. ze zwierzątkami, lalkami, samochodami czy postaciami z ulubionych bajek.

Możliwości rodziców i dzieci w kwestii gier edukacyjnych

Chodzi tu głównie o możliwości finansowe czy te to, ile pieniędzy zamierzamy przeznaczyć na ta wyjątkową pomoc naukową. Na rynku znajdziemy zarówno tytuły płatne, o zróżnicowanym poziomie cen, jak i całkowicie darmowe, czyli najczęściej tzw. "przeglądarkowe, czyli Fiv". Są to produkcje, za które nie trzeba płacić (chyba, że za wersję „premium” danego produktu, co często nie jest konieczne), nie wymagają pobierania na nasze urządzenie, a dostęp do nich jest za pośrednictwem Internetu.

Lista gier i przykładowych tytułów gier edukacyjnych

Jak wspomniano, produkcji edukacyjnych dla dzieci jest wiele i to zarówno dla starszych oraz młodszych, jak i darmowych gier edukacyjnych online, czy też płatnych. Postanowiliśmy więc zaproponować różnorodne możliwości. Język polski nie jest łatwy, a od najmłodszych lat trzeba się z nim zaznajamiać. Pisupisu.pl Pisu Pisu, Matematyczne Zoo - Edukacyjne GryDlaDzieci

Zacznijmy od podstaw, Pisu Pisu i Matematyczne Zoo to portale z darmowymi grami edukacyjnymi online, uczące kolejno – języka polskiego oraz matematyki. Co istotne, znajdziemy tam dokładne rozróżnienie wiekowe oraz poziomów nauczania i wiele możliwości zabawy. Gry i zadania są różnorodne, ciekawe oraz wartościowe. Jest także możliwość zapisywania postępów dziecka, a nawet pobrania materiałów edukacyjnych np. do wydrukowania i przerobienia z dzieckiem w domu.

W podobnym formacie utrzymana jest darmowa strona online GryDlaDzieci.edu.pl, jednak tu znajdziemy już szersze spektrum tematyczne, między innymi: gry językowe (w tym również języki obce),

zręcznościowe,

na spostrzegawczość,

wyścigowe (wspomagające czas reakcji),

muzyczne,

plastyczne,

logiczne,

gry typu puzzle,

łamigłówki,

a także labirynty. Do tego możemy pobrać tapety na komputer dla malucha, kolorowe plany lekcji czy też zadania do wydrukowania. Ciekawym dodatkiem są cztery dostępne słuchowiska, poprzez ciekawe historie wpajające podstawowe wartości. Strona LEGO z darmowymi grami edukacyjnymi przyciąga grafika i stylem. LEGO LEGO Również kultowy producent klocków ma w swojej ofercie gry edukacyjne dla dzieci i to darmowe za pośrednictwem sieci. Wystarczy wejść na polską stronę firmy i otrzymamy możliwość dostępu do naprawdę licznej bazy gier inspirowanych zabawkami LEGO i w wielu przypadkach popularnymi bohaterami, jak Batman czy Strażnicy Galaktyki. Gry są przystępne dla dzieci, ciekawe, niejednokrotnie związane z historyjkami, a co więcej – są edukujące. Nie tylko pozwalają bowiem szlifować poszczególne umiejętności, jak i przyswajają w przystępny sposób odpowiednie postawy oraz zachowania. Dodatkowym plusem jest możliwość grania w te produkcje na różnorodnych nośnikach jak między innymi:

komputery,

tablety,

smartfony. Minecraft Minecraft osiągnął ogromną popularność we wręcz zastraszającym tempie, a dzieci z całego świata uwielbiają tę pełnoprawną produkcję. Już z założenia wspomaga ona kreatywność, a w czasie pandemii producent, firma Microsoft, postanowił dodatkowo wzbogacić tytuł o kilka pakietów z treściami edukacyjnymi - Minecraft: Education Edition. Jeśli więc szukacie ciekawego hobby dla dziecka lub jest ono miłośnikiem tej popularnej produkcji, to dodatek edukacyjny do niej dołączony będzie dobrym pomysłem. Scottie Go! Scottie Go! To wyjątkowo ciekawa, choć płatna, pełnoprawna produkcja. Zapewniam jednak, że warta rozważenia, jeśli chcemy, aby nasze dziecko nabyło nowych umiejętności, a kto wie – może nawet pasji i podstaw zawodowych na przyszłość. Tytuł bowiem uczy programowania i to w bardzo przystępny, dostosowany wiekowo i atrakcyjny sposób. Scottie Go! Działa dwuetapowo – na urządzeniu oraz poprzez bloczki i moduły do wydrukowania, które uzupełniają edukacje w zakresie programowania. Jest to produkcja polskiego studia i choć pierwotnie trafiła na laptopy i urządzenia stacjonarne, to dostępna jest także w wersji mobilnej. Scottie Go! to świetny sposób na przystępna naukę nawet czegoś tak z pozoru skomplikowanego, jak programowanie. BeCREO Technologies Godność, wolność i niepodległość

Warto wspomnieć także o nieco patriotycznej produkcji, która powstała jakiś czas temu z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, a mianowicie Godność, wolność i niepodległość. Jest to darmowy tytuł, w który zagramy za pośrednictwem Internetu i przybliża on w przystępny sposób historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Gra podzielona jest na kilka misji i kategorii wiekowych, dzięki czemu zarówno uczniowie najmłodszych klas, jak również szkół średnich mogą poznać te wyjątkowe zdarzenia i postacie (jak, np. Józef Piłsudski), które przyczyniły się do wolności naszego kraju. Pouczające i ciekawe. Jak widać, gier edukacyjnych online za darmo, jak i płatnych, wzbogaconych tytułów jest dużo. Wystarczy jedynie odpowiednio dopasować produkcję do potrzeb i gustów dziecka, aby w prosty oraz efektywny sposób wspomóc jego rozwój.

