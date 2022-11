Grzegorz Lato w roli „króla mundiali". Barwne opowieści o występach nie tylko na mistrzostwach świata [SPORTOWA PÓŁKA]

To trzecia publikacja poświęcona życiu i karierze byłego asa naszej reprezentacji. Poprzednie ukazały się w 1994 roku (gdy był jeszcze trenerem) i w 2015 roku (gdy już nosił miano byłego prezesa PZPN).

O ile pierwsze pozycje można uznać za biografie Laty, o tyle tę najnowszą za zbiór jego barwnych historii, w których w swoim stylu – czyli szczerze, bez owijania w bawełnę – opowiada o swej karierze, relacjach z kolegami, kulisach funkcjonowania reprezentacji, zdarzeniach spoza zielonej murawy, futbolowych absurdach w PRL, piłkarskich aferach i skandalach.

Nie tylko młodsi czytelnicy, niepamiętający Laty z boiska, ale i starsi, którzy mieli okazję oglądać jego rajdy i gole, dowiedzą się wiele nowych rzeczy i o nim, i o jego futbolowym pokoleniu, np. dlaczego dostał wezwanie do prokuratury, przyjął kanadyjskie obywatelstwo, Jacek Gmoch chciał go wyrzucić ze zgrupowania kadry, Jan Tomaszewski nie zagrał z Brazylią na MŚ 1978, a Andrzej Szarmacha w meczu z Włochami na MŚ 1982, Włodzimierz Lubański odwiedził go w domu o szóstej rano, a sam „ochrzanił” Leo Beenhakkera.