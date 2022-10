Gwiazda serialu Wiedźmin w nowej Planecie Małp - zagra główną rolę. Zgadniecie, o kogo chodzi? Powstaje Królestwo Planety Małp

Filmy Planeta Małp

Planeta Małp to jeden z najważniejszych filmów w historii kina . Nie jest to zdecydowanie przesadne, bowiem produkcja pokazała, iż można tworzyć znakomite dzieła także w gatunku science fiction, a kostiumy i pieczołowitość szczegółów były wzorem do naśladowania dl kolejnych pokoleń. Do tego gwiazdorska obsada z Charltonem Hestonem w roli głównej na czele oraz mocny finał.

Powstaje Królestwo Planety Małp

Kingdom of the Planet of the Apes, czyli Królestwo Planety Małp to najnowsza, nadchodząca produkcja w ramach popularnej serii. Choć mówiło się o niej już od dłuższego czasu, to dopiero teraz otrzymaliśmy kilka bliższych faktów na temat filmu. Pierwszym z nich jest wspomniany już tytuł filmu tworzonego przez Disney, który został właśnie ujawniony. Wiemy też, że prace nad filmem ruszą już w październiku tego roku.

Kolejną, ważną wiadomością jest to, iż nie będzie to pojedyncza produkcja, a kolejna trylogia w uniwersum Planety Małp. W oficjalnym opisie Królestwa Planety Małp poinformowano także, kto odpowiada za scenariusz i produkcję nowego dzieła. Co istotne, informacja sugeruje, że będzie to kontynuacja ostatniej sagi.