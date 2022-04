Harry Potter: miejsca związane z sagą, które każdy fan powinien odwiedzić. Studia filmowe, parki tematyczne, książkowe lokacje Emil Hoff

Harry Potter nie traci na popularności. Jesteście fanami i szukacie pomysłu na długi weekend, majówkę, wakacje czy urlop? Mamy dla Was propozycje niezwykłych miejsc, które każdy fan HP powinien odwiedzić. Są wśród nich filmowe lokacje, parki rozrywki, wycieczki po studio filmowym, tematyczne kolonie dla dzieci i wiele więcej.

Harry Potter to nie tylko książki i filmy z głównej serii, ale stale rosnąca liczba gier komputerowych, planszowych, wycieczek studyjnych i tematycznych, atrakcji turystycznych. Teraz, gdy na ekrany wchodzi kolejna część „Fantastycznych zwierząt”, a gracze dostaną niebawem do rąk nową grę akcji „Dziedzictwo Hogwartu”, fani Harry’ego Pottera mają się czym cieszyć i na co czekać. Czemu nie umilić sobie tego czekania, zwiedzając miejsca związane z Harrym Potterem i światem czarodziejów – studia filmowe, prawdziwe lokacje, opisane w książkach i pokazane w filmach, parki rozrywki? To świetny pomysł na długi weekend, majówkę czy citybreak dla każdego fana Harry’ego Pottera.