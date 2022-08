HIPOKRATES 2022 Wybierz z nami pracowników roku ochrony zdrowia - zagłosuj na naszych medyków

Kandydatów do nagród nominowali Ci, którzy najlepiej znają medyków - ich pacjenci. Plebiscyt jest prowadzony w kilkunastu kategoriach, a w niektórych z nich nagrody zostaną przyznane osobno w każdym mieście i powiecie. Tak zostaną nagrodzeni m.in. lekarze rodzinni i POZ, pediatrzy, stomatologowie, pielęgniarki oraz gabinety i przychodnie.

Plebiscyt jest prowadzony pod patronatem

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zdrowie dla każdego z nas jest najważniejsze. Gdy je tracimy, szukamy lekarza, któremu możemy zaufać ze względu na jego doświadczenie i podejście do pacjenta. Gdy konieczny jest zabieg, szukamy najlepszego specjalisty i chcemy, by opiekowała się nami fachowa i sympatyczna pielęgniarka. Regularnie odwiedzamy stomatologa, od którego oczekujemy, aby starannie i trwale wyleczył nasze zęby. Fizjoterapeuci dbają o naszą sprawność fizyczną. Gdy kupujemy lekarstwa w aptece, liczymy na dobrą radę farmaceuty.

Od pracowników ochrony zdrowia oczekujemy, aby byli cierpliwi, sympatyczni, pełni empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie lekarze, pielęgniarki i położne oraz farmaceuci zostaną nagrodzeni w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES. Zaszczytne tytuły zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później na szczeblu wojewódzkim, a w końcu w ogólnopolskim finale.

- Największy w Polsce plebiscyt medyczny powraca po przerwie wymuszonej pandemią koronawirusa - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca plebiscytu. - Dzięki ofiarności i poświęceniu pracowników systemu ochrony zdrowia, przetrwaliśmy ten trudny czas. Dziś wracamy do plebiscytu i akcji redakcyjnej poświęconej służbie zdrowia w naszym regionie.

W tym roku nie zabraknie dobrze znanych elementów akcji. Najpierw mieszkańcy naszego regionu będą nominować do nagród pracowników systemu opieki zdrowotnej. Później rozpocznie się głosowanie, a we wrześniu, do całego nakładu gazety zostanie dołączony specjalny dodatek, w którym zostaną zaprezentowani wszyscy kandydaci do nagród. Po zakończeniu głosowania statuetki i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w listopadzie. Gali będzie towarzyszyć debata medyczna.

Nowością tegorocznej edycji akcji będzie ogólnopolska gala plebiscytu. Odbędzie się ona 2 grudnia w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas uroczystości główne nagrody odbiorą laureaci finału ogólnopolskiego plebiscytu.

Patronem ogólnopolskiej gali plebiscytu

jest Ministerstwo Zdrowia

Specjalna nagroda

ministra zdrowia

Podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu główne nagrody będzie wręczać Minister Zdrowia Adam Niedzielski. Poza wyróżnieniami dla laureatów plebiscytu, zostanie także wręczona specjalna nagroda, którą przyzna kapituła, powołana przez ministra zdrowia.

Kto zostanie nagrodzony

w plebiscycie?

Celem plebiscytu jest nagrodzenie pracowników ochrony zdrowia, którzy cieszą się największym uznaniem pacjentów. Ta ocena jest oczywiście subiektywna i zależy od doświadczeń każdego z nas. Pozwala ona docenić medyków nie tylko za samo leczenie, lecz także za kulturę osobistą i podejście do pacjenta.

Zaszczytne tytuły czekają na lekarzy wielu specjalizacji. W skali każdego powiatu nagrodzeni zostaną lekarze rodzinni i pediatrzy, a w skali województwa ginekolodzy, chirurdzy, kardiolodzy, dermatolodzy, laryngolodzy, okuliści i ortopedzi - czyli lekarze specjaliści, z porad których najczęściej korzystamy. Osobno w każdym powiecie zostaną nagrodzeni najlepsi zdaniem pacjentów stomatolodzy.

Służba zdrowia nie mogłaby funkcjonować bez ofiarnej pracy pielęgniarek, które opiekują się chorymi, wykonują zabiegi i wspierają lekarzy w ich pracy. Są one dobrze znane, lubiane i cenione w każdej lokalnej społeczności. Dlatego tytuł Pielęgniarka Roku zostanie przyznany najpierw osobno w każdym powiecie, a następnie w województwie i w kraju.

W skali województwa zostanie przyznany tytuł Położna Roku. Czytelnicy docenią osoby, które odgrywają tak ważną rolę w narodzinach i pierwszych tygodniach życia dzieci i pomagają ich rodzicom.

Szczególne miejsce w plebiscycie zajmuje nagroda dla Ratowników Medycznych. To oni często pozostają anonimowi, choć działają na pierwszej linii w wielu nagłych przypadkach problemów ze zdrowiem i zagrożenia życia. W plebiscycie zostaną zaprezentowani i nagrodzeni ci, którzy je ratują.

Akcja redakcyjna jest także okazją do przedstawienia fizjoterapeutów, którzy pomagają nam pokonać dolegliwości i wrócić do sprawności fizycznej po przebytych chorobach. Oni także zostaną nagrodzeni głosami Czytelników w skali naszego województwa i w ogólnopolskim finale.

Wszelkie problemy ze zdrowiem często prowadzą nas do apteki. Tam, po drugiej stronie okienka, spotykamy farmaceutów i techników farmaceutycznych. Choć różnią się wykształceniem, w kontaktach z pacjentami pełnią tę samą rolę - nie tylko sprzedają leki, lecz także doradzają, pomagają znaleźć zamienniki, czy podpowiadają, jak dbać o zdrowie korzystając z naturalnych terapii.



Ogólnopolski finał

W kategoriach Lekarz Rodzinny i POZ Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku i Pielęgniarka Roku nagrody zostaną przyznane najpierw osobno w każdym mieście i powiecie. Następnie laureaci awansują do wojewódzkiego finału. W pozostałych kategoriach plebiscytu głosowanie będzie prowadzone na szczeblu województwa. Po zakończeniu głosowania w regionie zwycięzcy w każdej kategorii z każdego województwa w Polsce awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu, w którym będą na nich czekać główne tytuły i nagrody finansowe w wysokości 5000 złotych.

Zwycięzcy w ogólnopolskim finale odbiorą nagrody podczas wielkiej gali plebiscytu, która odbędzie się 2 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prezentacje liderów

w gazecie i w internecie

Już sama nominacja do nagrody jest wyróżnieniem i powodem do dumy. Tym bardziej, że we wrześniu do gazety zostanie dołączony specjalny dodatek, w którym zostaną zaprezentowani wszyscy kandydaci do nagród.

W czasie trwania głosowania, liderzy rankingów, którzy zdobędą najwięcej głosów będą prezentowani w gazecie, w galerii w serwisie, a także na Facebooku. Po zakończeniu plebiscytu do całego nakładu gazety zostanie dołączony specjalny dodatek, w którym zostaną zaprezentowani zwycięzcy w każdej kategorii plebiscytu.

Dołączenie dodatku będzie zapowiadane na łamach gazety, w internecie, a także na Facebooku.

Na zwycięzców

czekają nagrody

Nagrody dla laureatów

w miastach i powiatach

Lekarze Rodzinni, pediatrzy, stomatolodzy oraz pielęgniarki, którzy w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuł Lekarza Rodzinnego i POZ Roku , Pediatry Roku , Stomatologa Roku lub Pielęgniarki Roku w mieście lub powiecie

, , lub w mieście lub powiecie dyplom wręczany podczas wojewódzkiej gali plebiscytu

wręczany podczas wojewódzkiej gali plebiscytu wymienienie na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety

awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu

Nagrody dla laureatów

w wojewódzkich kategoriach

i w wojewódzkich finałach

Zwycięzcy wojewódzkich finałów powiatowych kategorii Lekarz Rodzinny i POZ Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku i Pielęgniarka Roku oraz zwycięzcy wojewódzkich kategorii Ginekolog Roku, Chirurg Roku, Laryngolog Roku, Dermatolog Roku, Okulista Roku, Kardiolog Roku, Ortopeda Roku, Położna Roku, Fizjoterapeuta Roku, Ratownik Medyczny Roku oraz Farmaceuta/Technik Farmaceutyczny Roku otrzymają:

dyplom potwierdzający zdobycie tytułu

statuetkę Hipokrates 2022 wręczaną podczas wojewódzkiej gali plebiscytu

wręczaną podczas wojewódzkiej gali plebiscytu eleganckie pióro wieczne z limitowanej serii z pamiątkowym grawerem

z limitowanej serii z pamiątkowym grawerem awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

prezentację w specjalnym dodatku do gazety , w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu

, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA

Laureaci drugich i trzecich miejsc w wojewódzkich finałach kategorii powiatowych oraz w wojewódzkich kategoriach plebiscytu otrzymają:

dyplom potwierdzający zdobycie tytułu

eleganckie pióro wieczne z limitowanej serii z pamiątkowym grawerem

z limitowanej serii z pamiątkowym grawerem prezentację w dodatku do gazety, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu

Nagrody

w ogólnopolskim finale

Laureaci pierwszych trzech miejsc w ogólnopolskim finale każdej kategorii plebiscytu otrzymają dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dodatkowo zwycięzcy ogólnopolskich finałów w każdej kategorii plebiscytu podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie odbiorą główne tytuły i statuetki:

Lekarz Rodzinny i POZ Roku Polski

Pediatra Roku Polski

Stomatolog Roku Polski

Pielęgniarka Roku Polski

Ginekolog Roku Polski

Chirurg Roku Polski

Laryngolog Roku Polski

Dermatolog Roku Polski

Okulista Roku Polski

Kardiolog Roku Polski

Ortopeda Roku Polski

Położna Roku Polski

Fizjoterapeuta Roku Polski

Ratownik Medyczny Roku Polski

Farmaceuta/Technik Farmaceutyczny Roku Polski. Zwycięzcy otrzymają także nagrody finansowe w wysokości 5000 złotych.

Nagrody w kategorii

Przychodnia/Gabinet Roku

Przychodnie lub gabinety lekarskie, które w pierwszym etapie głosowania, w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

tytuł Przychodni Roku lub Gabinetu Roku w mieście lub powiecie

lub w mieście lub powiecie dyplom potwierdzający zdobycie tytułu

potwierdzający zdobycie tytułu zaproszenie na wojewódzką galę plebiscytu

na wojewódzką galę plebiscytu wymienienie na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety

awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu

Przychodnia lub gabinet lekarski, który w wojewódzkim finale głosowania zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Przychodni Roku lub Gabinetu Roku w województwie

lub w województwie dyplom przygotowany do ekspozycji w placówce medycznej

przygotowany do ekspozycji w placówce medycznej statuetkę Hipokrates 2022 wręczaną podczas wojewódzkiej gali plebiscytu

wręczaną podczas wojewódzkiej gali plebiscytu awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

prezentację w specjalnym dodatku do gazety , w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu

, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu voucher na promocję placówki medycznej w mediach Polska Press Grupy o wartości 3000 złotych

Przychodnie lub gabinety lekarskie, które w wojewódzkim finale głosowania zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplom przygotowany do ekspozycji w placówce medycznej wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu

przygotowany do ekspozycji w placówce medycznej wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu prezentację w specjalnym dodatku do gazety , w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu

, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu voucher na promocję placówki medycznej w mediach Polska Press Grupy o wartości 2000 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce

W ogólnopolskim finale plebiscytu Przychodnia lub Gabinet lekarski, który zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Przychodni Roku Polski 2022 lub Gabinetu Roku Polski 2022

lub dyplom przygotowany do ekspozycji w placówce medycznej

przygotowany do ekspozycji w placówce medycznej statuetkę Hipokrates 2022 wręczaną podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu

wręczaną podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu zaproszenie dla dwóch przedstawicieli placówki na ogólnopolską galę plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie

dodatkowy voucher na promocję placówki medycznej w mediach Polska Press Grupy o wartości 10 000 złotych

Przychodnie lub Gabinety lekarskie, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplom wręczany podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie

wręczany podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie zaproszenie dla dwóch przedstawicieli placówki na ogólnopolską galę plebiscytu

dodatkowy voucher na promocję placówki medycznej w mediach Polska Press Grupy o wartości 5 000 złotych

Nagrody w kategorii

Szpital Roku

Szpital, który w wojewódzkim finale głosowania zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Szpital Roku

dyplom przygotowany do ekspozycji w placówce medycznej

przygotowany do ekspozycji w placówce medycznej statuetkę Hipokrates 2022 wręczaną podczas wojewódzkiej gali plebiscytu

wręczaną podczas wojewódzkiej gali plebiscytu awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

prezentację w specjalnym dodatku do gazety , w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu

, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu voucher na promocję szpitala w mediach Polska Press Grupy o wartości 3000 złotych

Szpitale, które w wojewódzkim finale głosowania zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplom przygotowany do ekspozycji w placówce medycznej wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu

przygotowany do ekspozycji w placówce medycznej wręczane podczas wojewódzkiej gali plebiscytu prezentację w specjalnym dodatku do gazety , w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu

, w którym zostaną przedstawieni laureaci plebiscytu voucher na promocję szpitala w mediach Polska Press Grupy o wartości 2000 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce

W ogólnopolskim finale plebiscytu szpital, który zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

tytuł Szpital Roku Polski 2022

dyplom przygotowany do ekspozycji w szpitalu

przygotowany do ekspozycji w szpitalu statuetkę Hipokrates 2022 wręczaną podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu

wręczaną podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu zaproszenie dla dwóch przedstawicieli placówki na ogólnopolską galę plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie

dodatkowy voucher na promocję placówki medycznej w mediach Polska Press Grupy o wartości 10 000 złotych

Szpitale, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

dyplom wręczany podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie

wręczany podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu na Zamku Królewskim w Warszawie zaproszenie dla dwóch przedstawicieli placówki na ogólnopolską galę plebiscytu

dodatkowy voucher na promocję placówki medycznej w mediach Polska Press Grupy o wartości 5 000 złotych



