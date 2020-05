Hot16Challenge2 to kopalnia memów. Internet szydzi z nieudanych rapsów, ale są też genialne. Sztosy i klopsy okiem internautów

Nazwa wyzwania Hot 16 Challenge może na pierwszy rzut oka brzmieć nieco enigmatycznie. O co w nim chodzi? Przede wszystkim chodzi o nagranie 16 wersów pod dowolny beat i nominowaniu do akcji kolejnych osób, które na stworzenie własnego kawałka mają 72 godziny.

Do udziału w zbiórce chciałbym zachęcić nie tylko nominowanych, ale i wszystkich słuchaczy. Możesz wpłacić pieniądze na zbiórkę którą stworzyłem, ale jeśli wolisz wesprzeć inaczej, żaden problem.

Chodzi więc nie tylko o to, by słuchać lub rapować, ale przede wszystkim o to, by dołożyć swoją cegiełkę dla służby zdrowia.

Nieudane rapsy materiałem na memy

W wyzwaniu #hot16challenge2 wzięło udział już ponad 100 osób, w tym muzycy, youtuberzy, aktorzy, a nawet politycy. Jednym z budzących największe emocje występów okazał się ten w wykonaniu Andrzeja Dudy. Prezydent Polski zaprezentował się z tabletem w dłoni, zaś jego słowa o ostrym cieniu mgły stały się przedmiotem licznych memów.