Hotel na urlop i wakacje 2022. Ceny hoteli będą wysokie z powodu inflacji i wojny. Wyniki nowej ankiety budzą nadzieje i obawy Emil Hoff

Nowa ankieta, przeprowadzona wśród polskich hotelarzy, wskazuje, że branża powoli wychodzi z kryzysu. Niestety, wojna i inflacja odbiją się na cenach hoteli na lato 2022. Bartek Kosiński / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Hotel na lato 2022 może być w Polsce bardzo drogi. To efekt szalejącej inflacji, wojny na Ukrainie i dogasającej pandemii koronawirusa. Choć branża hotelarska powoli staje na nogi, co chwila napotyka nowe problemy. To odbija się na cenach hoteli, których wzrost odczują turyści planujący wakacje 2022 w Polsce.