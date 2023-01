Ile kosztuje studniówka 2023? Bal maturalny to poważny wydatek dla domowych budżetów. Liczymy studniówkowe wydatki

Sukienka, buty – to nie wszystko. Dziewczęta do listy „must have” dokładają jeszcze jedną: „must do”: i tu wpisują fryzjera, kosmetyczkę i manicurzystkę.

– Fryzjer to 150 złotych. Chcę mieć ładne loki i upięcie. Drugie tyle zapłacę za zrobienie paznokci. Bladoróżowa hybryda, nic wyzywającego, bo w końcu to szkolny bal. Makijaż zrobi mi mama i tu zaoszczędzę kolejne 150 złotych, które musiałabym doliczyć do rachunku. Za sukienkę zapłaciłam prawie 350 złotych. Kupiłam taką, w której jeszcze będę mogła gdzieś wyjść. Jest uniwersalna. Aha, do kosztów trzeba jeszcze doliczyć taksówkę. To kawałek drogi, w styczniu jest zimno, nikt nie będzie przecież w sukience i szpilkach biegał pieszo. To będzie co najmniej stówa w obie strony – wylicza koleżanka z klasy Patrycji.