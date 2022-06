Impreza u Pudziana, precle u Lewandowskiego, rosół u Milika. Restauracje i biznesy gastronomiczne znanych sportowców

Bartosz Bereszyński i Karol Linetty i Mamma Mia we Włoszech

W restauracji Cristiano Ronaldo

Jeden z najsłynniejszych piłkarzy świata - Cristiano Ronaldo zainwestował w dwie restauracje. Pierwsza - CR7 Corner Bar&Bistro znajduje się w Lizbonie przy Rua do Comercio 54, druga na Maderze, skąd pochodzi piłkarz. W menu lokali zawodnika Manchesteru znajdziemy proste dania, doprawione wyszukanymi składnikami. Na przykład skórki ziemniaka serwowane z truflowym aioli (sos czosnkowy – przyp.red.). Ponadto grillowane żeberka w sosie barbecuue i burgery. Na deser Ronaldo oferuje między innymi sernik o smaku słonego karmelu z orzechami pekan.

Zdrowe przekąski od Krychowiaka i Lewandowskiej

Ciekawe jest, że sportowcy inwestują także w segment zdrowej żywności. Na przykład Grzegorz Krychowiak, zawodnik reprezentacji Polski w piłce nożnej, postawił na własną markę Biogol, oferującą ekologiczne, zdrowe przekąski, m.in. orzechy i suszone owoce. Wśród pań promujących sport i zdrowe odżywianie są oczywiście Anna Lewandowska z marką Foods by Ann i Ewa Chodakowska z dietetycznymi przekąskami i cateringiem dietetycznym BeBio.

Robert Lewandowski – Nine’s w Warszawie

Restauracja Nine’s Roberta Lewandowskiego mieści w Browarach Warszawskich przy Haberbuscha i Schielego 6. W lokalu można spróbować dań z menu sezonowego, w tym rostbefu ze szparagami lub szparagów z jajkiem w koszulce i sosem holenderskim. W menu głównym znajdziemy rzemieślnicze precle w kształcie dziewiątki z sosami albo z plastrami mostka wołowego. Nazwy dań, kształt lub cena nawiązuje do numeru dziewięć, który przypisany jest w reprezentacji Robertowi Lewandowskiemu. Warto wspomnieć, że w tworzeniu restauracji Nine’s pomaga Tadeusz Müller, restaurator i prywatnie syn Magdy Gessler.

Arkadiusz Milik - Food&Ball w Galerii Libero w Katowicach

Reprezentant Polski zainwestował w restaurację w 2018 r. Lokal mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 229. W Food&Ball można wypić drinka, spotkać się z przyjaciółmi i przekąsić co nieco w trakcie oglądania meczu. Na przystawkę można zamówić śląską sałatkę śledziową (hekele) w bułce piwnej z ogórkiem kiszonym. Proponowaną zupą jest rosół z pieczonego kurczaka, podawany z pierożkami ravioli. Wśród dań głównych można rozsmakować się w policzkach wieprzowych albo steku z kością. Wegetarianie mogą sięgnąć po ratatouille. Nie brakuje też burgerów, menu dla dzieci i deserów.

Kamil Kosowski – Nasza Pączkarnia w Bielsku – Białej

Radosław Majewski – restauracja Oddeca w Pruszkowie

Bartosz Bereszyński i Karol Linetty i Mamma Mia we Włoszech

Warto też wspomnieć, że piłkarze reprezentacji Polski - Bartosz Bereszyński i Karol Linetty, którzy na co dzień grają we włoskich klubach, wspólnie otworzyli restaurację Mamma Mia we Włoszech, w miejscowości Recco nieopodal Genui przy ulicy Olivari 3. W menu lokalu proponują dania kuchni włoskiej (risotto, pasty i tiramisu).