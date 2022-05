Imprezowa sałatka z kurczakiem i z sosem tzatziki. Przepis na pyszną sałatkę do potraw z grilla Katarzyna Puczyńska

Sos tzatziki to pyszny dodatek do dań z grilla. Proponujemy podać go z sałatką z kawałkami aromatycznego filetu z kurczaka i czosnkowymi grzankami. Taka sałatka jest lekka, wiosenna i idealna jako danie na imprezę i grillowanie ze znajomymi. Można podać ją jako przystawkę lub oddzielne danie. Dobrym pomysłem jest także przygotowanie od razu podwójnej ilości sosu tzatziki i wykorzystanie go jako dodatku do mięs z grilla. Zobacz nasze wskazówki krok po kroku i przepis, jak zrobić imprezową sałatkę z kurczakiem i sosem tzatziki.