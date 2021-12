Indie: omikron budzi obawy, loty turystyczne zawieszone do 31 stycznia 2022

Indie: koronawirus wielkim ciosem dla gospodarki

O ile w 2019 r. kraj odwiedziło ok. 11 milionów turystów i zostawiło po sobie ponad 30 miliardów dolarów, to w 2020 r. gości było już niecałe 3 miliony, a zarobek branży turystycznej wyniósł tylko 7 miliardów dolarów.

Indie: koronawirus wreszcie w odwrocie? Omikron zepsuł plany otwarcia granic

Indie: jak zmienią się obostrzenia COVID od 1 grudnia 2021?

Jeszcze w październiku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Indii ogłosiło, że granice kraju zostaną wreszcie otwarte dla turystów z krajów objętych tzw. bańką bezpieczeństwa. Pełna lista krajów znajduje się TUTAJ. Nie ma na niej Polski, ale teoretycznie polscy turyści mogli latać do Indii np. z objętych bańką Niemiec. Turyści, którzy chcą przybyć do Indii, muszą być jednak w pełni zaszczepieni i przybyć do Indii lotami czarterowymi, dowożącymi podróżnych do określonych turystycznych ośrodków.