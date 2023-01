Inflacja drenuje nasze portfele. Mamy listę najtańszych sklepów. Tam zrobisz zakupy wydając najmniej

Z przedstawionych przed tygodniem danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w grudniu zeszłego roku inflacja wyniosła 16,6 proc. w ujęciu rocznym, wobec 17,5 proc. w listopadzie. Choć to już drugi z rzędu spadek dynamiki inflacji, to ceny żywności wciąż rosną. Wskazują na to wyniki Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency. Wynika z nich, że w 10 na 13 sieci objętych badaniem, ceny w grudniu zeszłego roku były nieznacznie wyższe niż w listopadzie.

Najmocniej wśród żywności w ujęciu rocznym zdrożały produkty tłuszczowe (68%), nabiał (26%), używki i piwo (25%) oraz produkty sypkie (23%).