Izabella Krzan ruszyła w niezwykłą podróż. „Najlepszy prezent na 27 urodziny"! Obejrzyjcie zdjęcia

Izabella Krzan w Nowym Jorku. To prezent urodzinowy

Izabella Krzan, prowadząca programu „Pytanie na śniadanie”, pochwaliła się na Instagramie zdjęciami ze swojej urodzinowej podróży. Celebrytka skończyła właśnie 27 lat i z tej okazji postanowiła wybrać się do Nowego Jorku.

Na Instagramie obserwuje ją 260 tysięcy osób. Spostrzegawczy fani Izabelli mogli skojarzyć jej relację ze Stanów z postem, który opublikowała na profilu jakiś miesiąc temu.

Przeglądam zdjęcia z różnych wyjazdów i myślę, jakie kierunki obrać w tym roku. Zawsze marzyłam o Stanach Zjednoczonych, więc może właśnie tam...? – tak napisała wtedy na swoim Instagramie.

Nie wiemy, czy już wtedy Izabella Krzan wiedziała, że jedzie do Nowego Jorku na urodziny. Z jej ostatnich relacji dowiedzieliśmy się, że odwiedzenie Stanów Zjednoczonych było jednym z jej marzeń. Być może dlatego gwiazda nie mogła się powstrzymać i musiała zdradzić co nieco jeszcze przed podróżą? Wyprawa za ocean nie należy przecież to wycieczek, które planuje się z dnia na dzień. Chociaż na pewno przebiega to trochę łatwiej, kiedy jest się gwiazdą.