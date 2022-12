Jak dbać o żywą choinkę? Stosuj te triki, a świąteczne drzewko wytrzyma nawet do Trzech Króli

Choinka w domu to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia. Większość rodzin ubiera ją w grudniu, przez dłuższy czas ozdabiają wnętrze i mienią się paletą barw. Na rynku dostępne są drzewka żywe i sztuczne, o różnych rozmiarach. O ile sztuczna nie wymaga od nas działań, o tyle prawdziwa potrzebuje pielęgnacji, aby jak najdłużej cieszyć oko. Jak więc dbać o roślinę w warunkach domowych?

Choinki tylko od sprawdzonych sprzedawców

Lasy Państwowe co roku informują, że świeże choinki, o ile kupujemy je z legalnych źródeł, są lepszym rozwiązaniem. Drzewko rozkłada się samo, nie dochodzi do zaburzania środowiska, a zapach i wygląd są nie do podrobienia. Choć sztuczna nie gubi igieł i można ją wykorzystać przez wiele sezonów, nie jest niestety ekologiczna. Wśród żywych choinek królują świerki, jodły i sosny. Najlepiej w warunkach domowych radzi sobie jodła, najpóźniej gubi igły i brązowieje. Mniej odporny jest np. świerk pospolity, co ciekawe, to jego najczęściej wybierają Polacy. Okres przedświąteczny odznacza się intensywnością - kupujemy prezenty, gromadzimy zapasy żywności, zawczasu lepimy pierogi. Na liście zadań jest też ubranie choinki. Decydując się na żywą, dość często kupujemy ją kilka, kilkanaście dni przed Wigilią.

O żywe drzewko należy dbać. Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Pielęgnacja naszego chojaka zaczyna się już na stoisku lub w markecie. Warto wybrać ten egzemplarz, który kusi świeżością – odznacza się jędrnością igieł i pełnią zielonego koloru. Co ważne, nie wnosimy jodły czy świerka od razu do domu. Roślina musi się aklimatyzować, dobrze jest więc najpierw przetrzymać ją przez kilka godzin w piwnicy lub garażu, tam temperatura nie jest tak wysoka, jak w pokoju.

Nawadnianie choinki. Z dala od kaloryfera postoi dłużej

Zanim wstawimy mniejszy lub większy okaz do stojaka, należy go nawodnić. Przycięcie pnia i „hartowanie” drzewa w ciepłej wodzie to stary sprawdzony trik na przedłużenie żywota. Niektórzy stosują też ekologiczny nawóz w postaci mieszanki wody z cukrem oraz solą. Po takiej kąpieli można postawić jodełkę na wybranym miejscu i regularnie uzupełniać brak wody. Nie zaszkodzi też zraszanie korony.

Ustawienie ciętej choinki też ma znaczenie. Im bliżej źródeł ciepła, tym gorzej. Sąsiedztwo kaloryfera nie posłuży naszemu drzewku, lepiej wybrać kącik przy balkonie lub w rogu, który nie jest aż tak narażony na ciepło. Optymalna temperatura w pomieszczeniu powinna oscylować w granicach 20 stopni Celsjusza. Obecnie na rynku można dostać specjalne preparaty, które dostarczają iglakom witamin i mikroelementów. Niezależnie od tego, czy choinka jest cięta, czy doniczkowa, taki zabieg dodawania do wody specjalnej mieszanki pozwoli dłużej cieszyć się blaskiem rośliny.

Jak chronić choinkę przed dziećmi?

Dla dzieci i zwierząt kolorowa choinka stanowi gratkę. Światełka, bombki i łańcuchy kuszą kolorami i zapraszają do zabawy. Warto zabezpieczyć całość. Stabilny stojak pozwoli wyeliminować przewrócenie drzewka, podobnie ustawienie go z dala od mebli, po których można się wspinać, choć trochę odsunie od pomysłu zwiedzania poszczególnych partii choinki. Co ważne, mając w domu pociechy w wieku przedszkolnym (i niżej) lub pupile, warto postawić na lekkie i plastikowe ozdoby. W momencie ich upadku żadne z naszych bliskich się nie skaleczy.

