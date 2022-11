Jak miłe są wspomnienia... Gdy polscy piłkarze sięgali po medale, a Johan Cruyff klęczał przed nimi... [SPORTOWA PÓŁKA]

Dla młodych fanów ich złoty medal olimpijski w 1972 roku i trzecie miejsce w MŚ 1974 to futbolowa prehistoria. Dla pamiętających wspaniałe mecze Kazimierza Deyny, Grzegorza Laty i ich kolegów na niemieckich stadionach to wydarzenia wciąż żywe, do których często się odwołują, porównując tamtych asów do generacji Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego i spółki.

Po skromną, ale ładnie wydaną, co ciekawe – w wersji polsko-angielskiej – książeczkę, zawierającą na 64 stronach 65 zdjęć (w tym część trudno do znalezienia w innych publikacjach), powinni sięgnąć i ci młodsi (by zobaczyć w akcji dawne gwiazdy), i ci starsi kibice (by przypomnieć sobie swoich ulubieńców).

Za sprawą autora Stefana Szczepłka, jednego z romantyków polskiej publicystyki sportowej, przenosimy się w czasie, z sentymentem spoglądając np. na zdjęcie z meczu Polska – Holandia (4:1) w 1975 roku, bo i ono jest wspominane, na którym ówczesny król futbolu Johan Cruyff klęczy przed Deyną i Henrykiem Kasperczakiem. Ujęcie w fotce ze Stadionu Śląskiego to swego rodzaju symbol siły naszej drużyny.