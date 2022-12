Jak nie marnować jedzenia w święta? Poznaj 5 przepisów na wykorzystanie resztek z Wigilii. Ekspert radzi jak planować świąteczne zakupy Marta Siesicka-Osiak

Resztki śledzi, wigilijnych zup i ciast można bez trudu przetworzyć i wykorzystać. Wystarczy znać właściwe przepisy. dolgachov/123RF Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Godziny spędzone na zakupach i w kuchni, setki wydanych złotych i kilogramy jedzenia, które trafiają do śmieci. Tak wygląda świąteczny krajobraz w wielu polskich domach. Ale można to zmienić. Sylwia Majcher, ekspertka idei zero waste, podpowiada, jak zaplanować zakupy i wykorzystać resztki pozostałe na świątecznym stole tak, aby przysłużyć się planecie i przy okazji zaoszczędzić pieniądze. Wypróbuj 5 przepisów na wykorzystanie jedzenia pozostałego po Wigilii.