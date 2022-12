Jak obniżyć ciśnienie tętnicze krwi? Już 15 minut jogi dziennie wspiera pracę układu krążenia i obniża ryzyko powikłań nadciśnieniowych

Kwadrans jogi dziennie to niższe ciśnienie tętnicze krwi

Pod koniec badania zaobserwowano, że w obu grupach odnotowano poprawę spoczynkowego ciśnienia tętniczego krwi, wyrównanie częstości akcji serca , jednak lepsze wyniki uzyskały osoby uprawiające 15-minutową jogę w porównaniu do osób stosujących ćwiczenia rozciągające.

By sprawdzić wpływ rozciągania i jogi na zdrowie układu sercowo-naczyniowego, naukowcy zaprosili do badania 60 osób z nadciśnieniem tętniczym krwi w wywiadzie. Uczestników podzielono na dwie grupy, a każda z nich przez okres 3 miesięcy uprawiała zestaw ćwiczeń aerobowych oraz dodatkowo po treningu jedną z określonych form aktywności fizycznej:

– Nasze nadnercza produkują hormony walki lub ucieczki, które zwiększają zarówno tętno, jak i ciśnienie krwi. Określone rodzaje jogi mogą obniżyć poziom kortyzolu, który jest hormonem stresu, obniżając w ten sposób ciśnienie krwi. Ćwiczenia z dodatkiem jogi mogą modulować te hormony do poziomu spokoju – zaznacza dr Leonard Pianko , kardiolog z Aventura na Florydzie.

Dlaczego joga pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi?

Joga to popularna metoda aktywności fizycznej, która według zwolenników, wpływa zarówno na zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Ten rodzaj sportu polega na dokładnym i powolnym wykonywaniu określonych pozycji, czyli asan. Poprzez odpowiednie napięcie mięśni można zredukować stres, przyspieszyć metabolizm, usprawnić wydzielanie hormonów, a także poprawić pracę układu sercowo-naczyniowego.

Naukowcy są zgodni, że istnieje konieczność dalszych i szerszych badań, które pozwoliłyby lepiej zrozumieć zaobserwowane zależności. Jedno jest jednak pewne, każda aktywność fizyczna przyczynia się do poprawy stanu zdrowia i redukcji ryzyka rozwoju chorób układu krążenia.

– Joga jest prawdopodobnie lepszą alternatywą po treningu wysiłkowym niż rozciąganie. Efektem dodatkowym jest poprawa ciśnienia tętniczego krwi, tętna i redukcja stanu zapalnego. Badanie to prawdopodobnie zachęci innych do przeprowadzenia większych badań z różnymi populacjami – podsumował dr Paul Poirier , główny autor badania.

Jak joga wpływa na stan zdrowia? Korzyści z regularnego uprawiania asanów

Joga to dla niektórych osób sposób na zrelaksowanie się, a dla innych styl życia. Korzyści wynikające z regularnego praktykowania asanów są ogromne, a wśród najważniejszych można wymienić:

wspiera układ krążenia – obniża ciśnienie tętnicze krwi i wzmacnia pracę serca,

obniża poziom cholesterolu frakcji LDL,

wzmacnia układ odpornościowy,

redukuje przewlekły stres,

zwiększa wydzielanie endorfin, a tym samym poprawia nastrój,

pobudza przemianę materii i wspomaga trawienie,

niektóre pozycje jogi wykazują działanie pobudzające na wydzielanie hormonów, przez co może łagodzić objawy napięcia przedmiesiączkowego,

wzmacnia mięśnie, szczególnie kręgosłupa,

poprawia postawę ciała i może wspierać leczenie wad postawy np. Skoliozy czy lordozy.

poprawia wydolność organizmu,

poprawia jakość snu, dzięki działaniu relaksacyjnemu.

Źródło: Hypertension: Can 15 minutes of yoga a day help control blood pressure? Medical News Today