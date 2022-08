Jak oszczędzać na jedzeniu? Oto 5 sposobów tańszego pozyskiwania żywności. Nie zawsze trzeba kupować

Wysoka inflacja i wzrosty stóp procentowych, a tym samym rat kredytów zmuszają do ograniczania wydatków. Co będzie dalej? Koszty w dużej mierze zależą od cen energii i produktów spożywczych na światowych rynkach. Ekonomiści uważają, że jeszcze przez dłuższy okres będziemy dokładniej przyglądać się swoim wydatkom.

Kupuj żywność prosto od rolnika, warzywa będą tańsze, szynka świeższa

Promocje w sklepach i marketach. Przeglądaj gazetki i aplikacje sieci

Oszczędzanie jedzenia. Zakupy w dużych opakowaniach, hurtowo

Ratuj żywność przed zmarnowaniem - specjalne regały w sklepach i aplikacje

To Good to Go czy Foodsi to aplikacje, które pozwalają przechwycić żywność, której termin zbliża się do końca, ale wciąż jest dobra. To może być pieczywo pod koniec dnia, którego nie udało się sprzedać czy zestaw warzyw, nawet bio. Są kanapki ze stacji benzynowych i zestawy obiadowe z restauracji.

W sklepach znajdziemy też specjalne półki lub całe lodówki, regały, na których umieszczane są przecenione produkty, którym kończy się termin. W takim przypadku zakup trzeba przemyśleć, bo często jest to 1-2 dni na spożycie. Znajdziemy je w Carrefourze, Leclerc czy w Lidlu, gdzie na produktach pojawiają się dodatkowe naklejki z cenami.