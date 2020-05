Jak pandemia koronawirusa zmieni rynek pracy? Poznaj TOP 10 "wirusoodpornych" kierunków studiów. Te zawody będą pożądane

Jak zmieni się rynek pracy po pandemii koronawirusa?

Zdaniem ekspertów pytaniem nie jest to, czy rynek pracy ulegnie zmianom, ale to, jak się zmieni. Zdaniem Joanny Koper, ekspertki edukacyjnej z Perspektywy Women in Tech – na znaczeniu zyskają m.in. zawody kluczowe dla biznesu i gospodarki, które rozwijają kompetencje przyszłości oraz pozwalają zdobyć twardą wiedzę i praktyczne umiejętności. Ekspertka zwraca też uwagę na to, że popularnością będą się cieszyły zawody, które pozwolą na pracę zdalną.

Do tych scenariuszy mają szansę dopasować się już teraz przyszli studenci. Eksperci Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” stworzyli listę „wirusoodpornych” kierunków studiów.

"Wirusodporne" kierunki studiów i zawodów. Te ścieżki zawodowe umożliwiają funkcjonowanie nawet w czasie pandemii

Jak podaje agencja Newseria, eksperci Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” stworzyli listę 10 „wirusoodpornych” kierunków technicznych i ścisłych, które łączą ścisłą wiedzę z praktyką. Jak tłumaczy Joanny Koper, autorka wspomnianej listy w rozmowie z Newseria, idea kierunków „wirusoodpornych”, opiera się na czterech czynnikach: