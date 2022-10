Jak powinno się myć twarz? Błędy, które szkodzą skórze. Zobacz, czy ich nie popełniasz i zmień swoje nawyki

Dlaczego prawidłowe mycie twarzy jest tak ważne?

Mycie twarzy to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, który jest gwarancją nieskazitelnie pięknej skóry. Oczyszczanie buzi pozwala na pozbycie się z jej powierzchni zanieczyszczeń, nadmiaru sebum i makijażu. Tak przygotowana skóra lepiej wchłania kosmetyki, takie jak kremy, czy serum, a makijaż lepiej się prezentuje. Nieoczyszczona skóra twarzy może doprowadzić do pojawienia się:

Ile razy powinno myć się twarz?

Czym najlepiej myć twarz i czy sama woda wystarczy?

Jeśli zastanawiasz się, czym myć twarz, to odpowiedź nie jest trudna. Musisz dobrać kosmetyki do swojego rodzaju skóry. I to jest najważniejsza zasada, której trzeba przestrzegać. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko wysuszenia skóry i pojawieniu się na niej niedoskonałości. Twarz myj delikatnie używając do tego opuszków palców, wykonując okrężne ruchy.