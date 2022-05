Jak pozbyć się moli spożywczych? Niezawodne sposoby i wskazówki na czystą kuchnię

Czym są mole spożywcze?

Potoczna nazwa mlika mącznego i omacnicy spichrzanki to mól spożywczy. Należy do rodziny motylkowatych, a samice moli spożywczych są gotowe do znoszenia jaj zaraz po przekształceniu się z imago. Przy tym jest to owad szybko się rozprzestrzeniający i występuje na całym świecie. Najczęściej spotykane są w spichlerzach, magazynach zbożowych, sklepach spożywczych i domowych szafkach kuchennych. Larwy gąsienicy mklika mącznika niszczy w magazynach między innymi:

mąkę,

cukier,

otręby,

płatki zbożowe,

kasze,

orzechy,

ziarna słonecznika

i pestki dyni.