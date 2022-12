Jak pozbyć się zapachu ryby z domu, piekarnika czy dłoni? Wypróbuj w święta te domowe triki. Tak skutecznie usuniesz intensywny aromat ryb

Jak pozbyć się rybnego aromatu z deski do krojenia i kuchennego noża?

Jak zneutralizować zapach ryby na skórze dłoni?

Wystarczy nałożyć na skórę dłoni niewielką ilość m.in.: pasty do zębów, płynu do naczyń czy soku wyciśniętego z połówki cytryny i wetrzeć w skórę dłoni, a następnie dokładnie wypłukać ręce w zimnej wodzie. Już po chwili po aromacie ryb na skórze zniknie bezpowrotnie.

Podczas obierania i doprawiania surowych ryb na święta skóra dłoni przesiąka intensywnym rybim aromatem . Najlepiej więc przygotowywać wigilijne potrawy w rękawiczkach z tworzywa sztucznego, które są przeznaczone do kontaktu z żywnością. Jeśli jednak nie lubimy w ten sposób przyrządzać dań na Boże Narodzenie , to pozbądźmy się intensywnego aromatu za pomocą sprawdzonych domowych sposobów.

Jak pozbyć się rybnego aromatu z deski do krojenia i kuchennego noża?

Podczas przygotowywania wigilijnych dań z ryby na ostrzu noża, obieraczki czy deski do krojenia pozostaje intensywny aromat surowej ryby. Jak go zniwelować w kilka chwil? To banalnie proste. Wystarczy najpierw dokładnie umyć kuchenne akcesoria ciepłą wodą z dodatkiem detergentu, a następnie pokryć ich powierzchnię sokiem i miąższem z cytryny. Po nieprzyjemnym zapachu nie powinien zostać nawet ślad.