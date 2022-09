Jak przywrócić ustawienia fabryczne na telefonie z Androidem i iOS, laptopie, PC i Nintendo Switch

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy z nas korzysta co najmniej z kilku urządzeń elektronicznych. Ciężko bowiem sobie wyobrazić już funkcjonowanie bez nieodłącznych smartfonów, komputerów, a granie w gry za pośrednictwem konsol to jedna z najpopularniejszych rozrywek. Zazwyczaj użytkowanie tych sprzętów sprowadza się do ich zakupu, a następnie klasycznego korzystania. Co jednak więcej mielibyśmy z nimi robić? Cóż, dbać o nie.