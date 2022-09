Jak przywrócić ustawienia fabryczne? Tak zrobisz reset w telefonie z Androidem i iOS, laptopie, PC i na Nintendo Switch Anita Stryjewska

Przywracanie ustawień fabrycznych, czyli inaczej twardy reset, nie jest trudne do przeprowadzenia. Należy jednak przed jego rozpoczęciem pamiętać o skopiowaniu z urządzenia wszystkiego, co chcemy zachować. Jeśli tego nie zrobimy, dane przepadną na zawsze. Jak przywrócić ustawienia fabryczne w popularnych urządzeniach? Sprawdź w galerii! Tony Webster from Minneapolis, Minnesota, United States, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Zobacz galerię (6 zdjęć)

Przywracanie ustawień fabrycznych to sposób na przyspieszenie pracy urządzeń, posprzątanie ich pamięci, a także na przygotowanie do ewentualnej sprzedaży. Proces można przeprowadzić w większości urządzeń, w tym na smartfonach, komputerach, a nawet konsolach do gier. Zobacz, jak to zrobić i o czym należy pamiętać.