Jak usunąć swoje dane z wyszukiwarki Google? To proste

To, że mamy możliwość w niemal każdym miejscu i chwili wyszukać informacji na dowolny temat, jest niesamowite. Wszystko to zasługa dostępnych dziś powszechnie technologii z Internetem i wyszukiwarkami internetowymi na czele. Najpopularniejszą na świecie wyszukiwarką jest obecnie Google i każdego dnia miliony osób korzystają z usług tego właśnie rozwiązania do przeszukiwania zasobów Internetu.

Zdarza się jednak, że w sieci pojawiają się rzeczy, które tam znaleźć się nie powinny. W niektórych przypadkach powody są naprawdę poważne jak to, że ktoś zamieścił w sieci materiały nas szkalujące. W innych, nie mniej drażliwych, w wyszukiwaniach internetowych mogą pojawić się bez naszej zgody newralgiczne dane, jak np.:

Numer telefonu

Adres zamieszkania

Prywatny e-mail

W takich wypadkach oczywiste jest, że chcemy jak najszybszego usunięcia tego typu wiadomości z sieci tak, aby nikomu nie wyświetlały się one podczas wyszukiwania. Na szczęście, nie jest to tak trudne, jak pozornie mogłoby się to wydawać. Mamy dla was dwie łatwe metody, jak usunąć swoje dane z wyszukiwarki Google. Zapraszamy.