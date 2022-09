Jak wyczyścić telefon z iOS? Te sposoby przyspieszą Twój smartfon i nie tylko. Sprawdź koniecznie

Mamy wiele szczęścia, że żyjemy w czasach, w których w kieszeni nosimy wręcz przenośne komputery. Smartfony dają nam bowiem mnóstwo możliwości i nie wyobrażamy sobie już bez nich życia. Nic jednak dziwnego, ponieważ technologia ta pozwala nam na łączenie się z innymi oraz dostęp do niemal całej wiedzy ludzkości bez względu na to, gdzie aktualnie jesteśmy i co robimy. To też swoiste centrum danych, w którym przechowujemy ważne dla nas m.in.:

Zdjęcia

Nagrania

Notatki

Konta

Aplikacje

Dostępy - np. do kont bankowych i społecznościowych