Jak zrobić tanie ciasto? Agata Stankiewicz „Sugarlady” proponuje deser za 10 złotych

Tanie ciasto bez pieczenia – przepis za 10 złotych

Specjalistka w dziedzinie pieczenia ciast potraktowała to jako osobisty challenge. Dlatego wymyśliła ciasto na:

waniliowych serkach homogenizowanych,

galaretce malinowej,

i biszkoptach.

Na początku wysypała dwie galaretki do dwóch miseczek. Do galaretki łączonej z serkami dodała 300 - 350 ml wrzącej wody, a do tej użytek na wierzch 500 ml. Agata Stankiewicz poleca też zastąpienie serków homogenizowanych skyrem waniliowym, czyli tradycyjnym jogurtem pochodzącym z Islandii. Następnie czeka około 5 minut do 10 minut, aż galaretki się przestudzą. Formę do pieczenia o dowolnym kształcie (Sugarlady używa kwadratowej) wyłożyła spód papierem do pieczenia. Na dół wykłada biszkopty.

Serki waniliowe powinny być w temperaturze pokojowej. Autorka kanału poleca wyjąć je wcześniej z lodówki. Dodała do gęstszej galaretki dwie łyżki serka i wymieszała.