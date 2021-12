Jakiego szampana wybrać na Sylwestra? Poznaj różne rodzaje szampanów. Jak podawać i pić szampana?

Erdmann kontynuuje: – Oprócz szampana na rynku dostępne są również hiszpańskie cavy, włoskie prosecco (obecnie bardzo modne) i spumante, niemieckie sekty. Są to doskonałe wina musujące. Nie polecam natomiast win gazowanych typu igristoje. To przeważnie sztucznie nagazowane wina słabej jakości.

Szampany jako drinki też mogą przypaść do gustu. – Wina musujące, w tym szampany, również można serwować w postaci drinków – podkreśla Jarosław Erdmann. – Przykładowo: Kir Royal to wino i cassis, czyli likier porzeczkowy. Inny przykład to Mimoza, a więc wino plus sok pomarańczowy. Kolejnym jest Bellini, czyli wino oraz mus brzoskwiniowy.