Jarmark bożonarodzeniowy 2021. Oto najpiękniejsze kiermasze świąteczne w Polsce (zdjęcia)

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu tradycyjnie jest wyjątkowo przyjazny dzieciom. Mają one do dyspozycji moc atrakcji i całą wydzieloną strefę, do której wchodzi się przez bramę od Świdnickiej. Mogą bawić się w chowanego w Zimowym Labiryncie, jeździć na karuzeli, a nawet oglądać inscenizacje słynnych bajek, wystawiane w tzw. Bajkowym Lasku. Na dzieci czeka także uroczysta Parada Elfów i Przywitanie Mikołaja, kiedy będą mogły cieszyć się widokiem maszerujących świątecznych cudaków w niezwykłych przebraniach. Dzieciaki mogą także poszperać pod wielką wrocławską choinką, gdzie znajdą np. naturalnej wielkości sanie Mikołaja oraz mikołajową skrzynkę na listy, do której mogą włożyć kartki ze spisanymi życzeniami do spełnienia. Do spełniania życzeń służy także Krasnal Prezentuś, którego statuę znaleźć można będzie na terenie jarmarku wrocławskiego. Podobno Prezentuś spełnia każde życzenie, gdy dotknie się jego czapki trzy razy. UWAGA! Z powodu pogarszającej się sytuacji pandemicznej organizatorzy jarmarku bożonarodzeniowego we Wrocławiu zapowiedzieli, że w sezonie 2021 wyjątkowo nie będzie występów scenicznych ani warsztatów dla dzieci, a impreza będzie miała charakter wyłącznie handlowy. Dorośli także nie będą się nudzić na jarmarku bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Mogą podziwiać spektakularne dekoracje i iluminacje, np. rozświetlony Świąteczny Wiatrak. W kramach jarmarcznych (tzw. Domkach Handlowych) kupić można niemal wszystko, od biżuterii, przez rękodzieło (np. malowane drewniane kartki świąteczne), po markową odzież, a liczne stoiska z jedzeniem oferują przysmaki kuchni regionalnej i wielu światowych. Kto nie spróbuje pyr z gzikiem albo kwaśnicy, ten nigdy nie był na wrocławskim jarmarku bożonarodzeniowym.

Tomasz Hołod / Polska Press