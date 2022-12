Jeep Compass 4XE 1.3 GSE Turbo 240 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Jeep Compass to bardzo ciekawa propozycja, która nieco ucierpiała po wprowadzeniu hybrydy plug-in do oferty. W jakich warunkach sprawdzi się Jeep Compass 4XE? To chyba idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają ciekawego auta do miasta, mogą wykorzystać napęd hybrydowy (miejsce do ładowania baterii) i mieszkają tuż pod miastem, gdzie dojazd nie jest najlepszy. W takim scenariuszu Compass 4XE się sprawdzi, ale czy konkurencja w tej cenie nie oferuje więcej?

Kamil Rogala