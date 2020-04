Jezioro Mucharskie. Zobaczcie, jak hodują ryby w specjalnym ośrodku [ZOBACZ ZDJĘCIA]

To, jak przekonują eksperci, to działanie bezprecedensowe, ponieważ samice miały niespełna dwa lata, czyli były bardzo młodymi osobnikami.

Ośrodek zarybieniowy w Świnnej Porębie (pow. 5,7 ha) to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkujących ryby w Polsce, wyróżniający się recyrkulowanymi obiegami wody, co warunkuje m.in. stałe warunki dla hodowli ryb, większą wydajność produkcyjną i mniejsze zużycie wody.

To zespół specjalistycznych obiektów, takich jak budynek wylęgarni ryb o powierzchni ponad 850 m², wyposażony we własną stację uzdatnia wody, wysoko wyspecjalizowane urządzenia do natleniania i zarządzania jakością wód oraz zewnętrzna infrastruktura hodowlana w tym m.in.: 10 szt. stawów ziemno - betonowych typu „raceways” oraz 16 szt. basenów rotacyjnych z okrężnym obiegiem wody.