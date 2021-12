Joanna Opozda już niedługo zostanie mamą. Zachwyciła na czerwonym dywanie!

Joanna Opozda jest już coraz bliższa rozwiązania, ale mimo zaawansowanej ciąży wciąż wygląda zjawiskowo. Ku zaskoczeniu wszystkich aktorka wraz z mężem, Antkiem Królikowskim pojawiła się w środę na Gali Marka Roku.

Opozda przybyła na galę w sięgającej ziemi, pudrowo różowej, zwiewnej sukni, w której zachwyciła przybyłych gości. Joanna odebrała także nagrodę w kategorii Osobowość Roku - Aktorka.

"Ten rok był dla mnie wyjątkowy - wyszłam za mąż, czekam na dziecko. Ta nagroda na pewno będzie przeze mnie zapamiętana" - podziękowała w krótkich słowach.

Swojej żonie z publiczności głośno kibicował Antek Królikowski. Widać było, że mąż aktorki sprawdza się w nowej roli. Królikowski otaczał Joasię opieką, dbał o to by niczego jej nie brakowało i by się nie przemęczała oraz nie szczędził jej wyrazów czułości. Piękna z nich para.

