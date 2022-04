Już 40 szkółek piłkarskich z Małopolski z certyfikatami w trzecim cyklu programu prowadzonego przez PZPN [ZDJĘCIA i HERBY]

"Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich to innowacyjny projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek. Przyznanie danemu podmiotowi Certyfikatu PZPN na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia" - czytamy w komunikacie PZPN.

Nowym pomysłem w programie Certyfikatu jest jego zielony poziom. Umożliwi on szkółkom piłkarskim, głównie tym, które rozpoczynają swą działalność, otrzymanie dotacji w wysokości 10 tys. zł. Termin wysyłania formularzy rejestracyjnych w Zielonej Certyfikacji PZPN przedłożono najpierw do 12 kwietnia, a potem do 24 kwietnia (do godz. 23.59). Do 12 kwietnia formularz rejestracyjny złożyło 1277 klubów z całej Polski, w tym 162 z Małopolski (więcej zgłosiło się klubów tylko z województw śląskiego i mazowieckiego - odpowiednio 192 i 179).