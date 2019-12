Kalwaria Zebrzydowska. Zbudowali luksusowy Dom Seniora [ZDJĘCIA]

Barbara Rudzińska - obrazki na bombkach są opowieściami

Zaraz po dzień dobry pada wyznanie: jak mi ktoś mówi, ile to ma jeszcze do roboty przed świętami – i kurze i dywany i szyby takie brudne, to myślę sobie, że ja muszę jeszcze trzydzieści bombek wymalować, po czym zasłaniam własne zakurzone okno roletami typu dzień-noc. Świetnie je...