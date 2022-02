Kazachstan: niezwykłe atrakcje nieznanego kraju. O podróżach po Kazachstanie opowiedzieli nam Kacper Sienicki i Filip Nowak Emil Hoff

Dwóch podróżników opowiedziało nam o swoich wyprawach do Kazachstanu. Sprawdźcie, co czeka na turystów w tym niezwykłym kraju, niemal nieznanym w Polsce. Na zdjęciu: Kanion Szaryński, jedna z przyrodniczych atrakcji Kazachstanu. Kacper Sienicki Zobacz galerię (19 zdjęć)

Na początku 2022 r. Kazachstan trafił na czołówki gazet z powodu brutalnie stłumionych protestów społecznych. Uwaga świata skupiła się wówczas na krótko na tym ogromnym, ale mało znanym kraju w Azji Centralnej, który zazwyczaj pozostaje na peryferiach zainteresowań mediów i turystów. Obrazy oglądane w telewizji i Internecie zostawiły nam więcej pytań niż odpowiedzi. Kim są mieszkańcy Kazachstanu? Czy warto lepiej poznać dziwny kraj, gdzie nową stolicę wznosi się od zera, a odcisk dłoni prezydenta ma przynosić szczęście? Jakie atrakcje dla turystów kryje państwo bez dostępu do morza, za to z wielkim kanionem porównywanym do tego w Kolorado? By poznać odpowiedzi na te i więcej pytań, porozmawialiśmy z dwoma podróżnikami, którzy odwiedzili Kazachstan i nie mają wątpliwości, że ten niezwykły kraj zasługuje na więcej uwagi, niż poświęcają mu media i agencje turystyczne.