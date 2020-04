Kiedy powrót do szkoły? Wicepremier Jadwiga Emilewicz: W tym roku szkolnym uczniowie raczej nie wrócą już do szkół

- Szkoły w pełnym rytmie nauki prawdopodobnie w tym roku już nie wrócą do swojej działalności - oceniła wicepremier Jadwiga Emilewicz. - (...) W dalszych etapach mówimy o opiece organizowanej w szkołach i przedszkolach dla dzieci, po to, żeby wtedy, kiedy handel oraz usługi zostaną uruchomione w większym stopniu, żeby rodzice mogli wrócić do pracy - tłumaczyła.

- O szkołach, jak mówił pan minister Łukasz Szumowski, będziemy rozmawiać w osobnym rytmie i to będziemy komunikować wspólnie - zaznaczyła.