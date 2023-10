Kiedy próbna matura z Operonem? Nie wszyscy podejdą do egzaminów. Terminy i zasady

Matura próbna 2024 z Operonem

Harmonogram matur próbnych z Operonem

W próbnych maturach organizowanych przez wydawnictwo Operon biorą udział szkoły, które zgłosiły chęć udziału odpowiednio wcześniej. Zapisy trwały od 31 sierpnia 2023 r. do 31 października 2023 r.

Próbna matura z Operonem. Gdzie szukać arkuszy i odpowiedzi?

Arkusze z matur próbnych opracowanych przez wydawnictwo Operon są dostępne tylko dla szkół, które wzięły udział w tej edycji egzaminów próbnych z wydawnictwem. Uczniowie nie znajdą odpowiedzi do zadań w sieci.

Jak zapewniają organizatorzy udział szkół w próbnych maturach z Operonem to korzyści dla uczniów, ale nie tylko. Wśród zalet przeprowadzania próbnej matury wymienia się m.in.:

Uwzględniając prośby nauczycieli i ich potrzeby zdecydowaliśmy o tym, by nie publikować arkuszy i kluczy odpowiedzi na stronie internetowej Operonu ani w innych serwisach – informowało Wydawnictwo Operon

Próbne matury innych wydawnictw

Wydawnictwa chętnie przygotowują arkusze, z których szkoły mogą korzystać w dowolnym czasie. Nauczyciele chętnie korzystają z tego, aby przygotowywać młodzież do majowych egzaminów.

Oprócz kupowania zestawów arkuszy do nauki szkoły mogą brać udział w organizowanych akcjach takich jak przygotowywana przez wspomniany Operon próba matura lub też diagnoza przed maturą wydawnictwa Nowej Ery.

Tutaj jeszcze trwa możliwość zapisania szkoły do projektu. Dyrektor może zgłosić szkołę od 2 października 2023 r. do 3 stycznia 2024 r. Proponowany termin przeprowadzania próbnych matur z Nową Erą to 4-11 stycznia 2024.