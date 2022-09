Kim jest Lich King z DLC do WoW Classic? Zobacz film ukazujący losy postaci – oto Arthas i Lich King oraz ich historia w World of Warcraft

Właśnie zadebiutował w WoW Classic odświeżony Wrath of the Lich King – jeden z najlepszych dodatków w historii World Of Warcraft. Zobacz film, ukazujący kim jest Lich King i drogę Arthasa to Mroźnego Tronu. Zapraszamy.

World of Warcraft to jedna z najpopularniejszych gier typu MMORPG na świecie, od lat zrzeszająca miliony fanów. To też swoisty ewenement, ponieważ konkuruje w liczbie użytkowników z produkcjami free to play oraz abonamentowymi podczas, gdy w tym przypadku należy kupić podstawową wersję gry, poszczególne dodatki, a chcąc grać i tak musimy opłacać miesięczny abonament. W kontekście do innych gier tego typu to dość droga zabawa. Jednak okazuje się, że widocznie warta swojej ceny, o czym świadczą właśnie rzesze użytkowników. WoW to jednak nie pierwsza gra z serii Warcraft, a Blizzard postanowił niedawno (w 2019 roku) zaoferować fanom klasycznym produkcji z serii pewną „perełkę”, w postaci WoW Classic. To równolegle rozwijany World Of Warcraft w formie oryginalnej gry, sprzed DLC Burning Crusade. Tyle, tytułem wstępu.

WoW Classic Wrath of the Lich King

Teraz natomiast do gry, jak niegdyś, trafi jeden z najlepszych dodatków w całej, bogatej historii uniwersum World of Warcraft. Wrath of the Lich King to jedna z najbardziej emocjonujących kampanii serii, że znakomitą historią, epickimi wydarzeniami, dramatami i świetnym antagonistą. Tym natomiast jest tytułowy Lich King.

Postać ta jest jednak złożona i nie jest w World of Warcraft pod tym względem osamotniona. Za przykład wystarczą choćby Illidan, Sylvana, Thrall, Jaina i wielu innych. Tak więc Lich King to bez wątpienia postać negatywna, a przy tym potężna. My natomiast poznajemy go „w wersji” Arthasa, który potem dopiero staje się jednym z największych zagrożeń w dziejach Azeroth.

Film – Arthas i Lich King

Zarówno graczy nie znających tej niezwykłej postaci, jaką jest tytułowy Lich King z dodatku Wrath of the Lich King, jak i fanów zainteresuje z pewnością nowy cinematic. Opublikowany z okazji premiery odświeżonego DLC materiał filmowy prezentuje właśnie sylwetkę księcia Arthasa oraz jego drogę do stania się Panem Mroźnego Tronu, a także wyjaśniający kim lub czym jest Lich King. Stworzony w rysunkowej wersji materiał znajdziecie poniżej.